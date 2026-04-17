„Sing meinen Song“ bei Vox: Giovanni Zarrella widmet seinem Sehnsuchtsort Hechingen ein Lied

In der neuen Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ widmet Giovanni Zarrella seiner Geburtsstadt Hechingen eine eigene Strophe in Treams Lied „Sehnsucht“.
I be a Schwob – vo Hechinga“: Mit diesen Worten hatte der Sänger und Entertainer Giovanni Zarrella 2023 in einem viral gegangenen TikTok-Video auf seinen Auftritt bei der Castingshow „The Voice of Germany“ eingestimmt. Und auch in seiner großen Samstagabend-Show im ZDF plaudert der berühmteste lebende Hechinger gerne über seine Wurzeln als Pizzabäcker-Sohn unterm Zoller und rückt Papa Bruno, Mama Clementina und Bruder Stefano häufig mit ins Bild.