Die VS-Sinfoniker starten am 3. Oktober mit dem großen Festkonzert in die neue Saison. Die Tickets für die Konzerte sind allerdings teurer geworden, nachdem sie zehn Jahre unverändert geblieben waren.

Chefdirigent Achim Fiedler hat Werke von Franz Liszt, Franz Schubert und Johannes Brahms im Mittelpunkt gestellt und dem Konzert das Motto „Wanderer Fantasie“ gegeben.

Die Werke haben alle etwas mit dem Begriff des Wanderns zu tun. Als Solist spielt Gottlieb Wallisch die Wanderer Fantasie von Franz Schubert in einer Fassung von Franz Liszt.

Lesen Sie auch

Die beliebten Neujahrskonzerte stehen am 1. und 3. Januar 2025 ganz im Zeichen von Johann Strauß und dem 200. Geburtstag des Walzerkönigs. So hat Achim Fiedler originelle Strauß-Walzer zusammengestellt, und natürlich erklingen auch Werke verschiedener Zeitgenossen, unter anderem Ferrucio Busoni, Richard Wagner, Eduard Strauss und Leo Fall.

Am 4. Januar ist das Sinfonieorchester mit dem Neujahrskonzert zu Gast in Schramberg im Bärensaal und am 5. Januar in der Donauhalle in Donaueschingen. Auch hier heißt es „Happy birthday Johann Strauß“.

Drusko dirigiert im März

Im März erklingen dann bei Classique!“ Werke von Cherubini, Beethoven und Bizet. Der in Kalifornien lebende Dirigent Danko Drusko, der unter anderem in Trossingen studiert hat, leitet das Konzert am 30. März. Höhepunkt ist das Violinkonzert von Beethoven, das von Ioana Goicea gespielt wird, die bereits mit Tschaikowskys Violinkonzert das VS-Publikum beim Sommerkonzert 2022 begeistert hat.

Daniel Ochoa singt

Das Mai-Konzert hat Achim Fiedler unter das Motto gestellt „Ging heut morgen übers Feld“ und es sind die Lieder eines fahrenden Gesellen von Gustav Mahler zu hören, dargeboten von Bariton Daniel Ochoa. Auch Ochoa war schon zu Gast im Franziskaner-Konzerthaus und sang bei der großen Operngala im Oktober 2022. Die Ouvertüre zu Bajka von Stanislaw Moniuszko und die Sinfonie Nr. 4 von Antonin Dvorak ergänzen das Programm am 18. Mai.

Akkordeon im Mittelpunkt

Beim Sommerkonzert „Musikalisches Feuerwerk“am 26. Juli steht Chefdirigent Achim Fiedler am Pult und er präsentiert mit Marko Trivunovic einen der besten klassischen Akkordeonisten. Das Programm rückt ein Instrument in den Mittelpunkt, das lange auf die Volksmusik festgelegt war.

Durch Adaptionen barocker und klassischer Werke von Scarlatti über Molique bis hin zu Respighi zeigt der serbische Musiker die Wandlungsfähigkeit des Instrumentes. Das Orchester glänzt dann ohne den Solisten mit der Feuerwerksmusik von Händel und dem Capriccio espagnol von Rimsky-Korsakov.

Höhere Preise

Für die neue Saison kommt das Sinfonieorchester, das von einem gemeinnützigen Verein getragen wird, nicht um eine Preiserhöhung herum. Seit zehn Jahren ist gelungen die Preise stabil zu halten, trotz der massiven Preissteigerungen in vielen Bereichen, heißt es in der Pressemitteilung. „Jetzt aber lässt sich dieser Schritt nicht umgehen und das Orchester folgt hier dem Kulturamt, das auch für alle Sparten die Preise angehoben hat“, heißt es weiter. Oberstes Ziel sei es aber dennoch gewesen, die Preissteigerungen moderat zu halten, und so gibt es beispielsweise ein Abonnement in der ersten Kategorie mit fünf Konzerten für 132 Euro.

Tickets erhältlich

Karten für alle Konzerte, auch für die Neujahrskonzerte, gibt es ab sofort bei allen Vorverkaufsstellen, im Ticket-Shop im Franziskaner-Kulturzentrum und unter der Tickethotline 07721/82 25 25. Im Internet sind die Karten unter vibus.tickets.de erhältlich. Die Einzelkarten für den 3. Oktober kosten 32, 28 und 23 Euro, Schüler, Studenten und Erwerbslose bezahlen die Hälfte.