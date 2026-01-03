Sinfonieorchester VS: Ein Höchstmaß an Klangvielfalt

Das Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen begeisterte beim Neujahrskonzert und überzeugte das Publikum sowohl als ein Klangkörper als auch mit ausgezeichneten Soli.
Das Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen mit seinem Dirigenten Achim Fiedler durfte sich wieder ein mal über ein komplett ausverkauftes Franziskaner-Konzerthaus in Villingen freuen. Das Neujahrskonzert war ein voller Erfolg dank der hervorragenden Leitung, des inspiriert spielenden Orchesters und auch dank des klug konzipierten Programms.