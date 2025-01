Sindelfingen: Darum freut sich Cacau so sehr auf den Junior-Cup

Jahrelang war der Junior-Cup im Sindelfinger Glaspalast das sportliche Highlight im Fußballbezirk Böblingen/Calw. Den Bezirk gibt es seit der WFV-Reform nicht mehr – aber ein Highlight ist das prestigeträchtige Fußballturnier für U19-Mannschaften vor den Toren des Landkreises Calw noch immer. Mit dabei sind in diesem Jahr bei der 33. Auflage am 11. und 12. Januar unter anderem der VfB Stuttgart, Bayern München und Manchester United.

Jugendverein von Kaka

Schirmherr des Junior-Cups ist der in Brasilien geborene 23-fache Nationalspieler Cacau, der sich als Marketingbotschafter des VfB Stuttgart, mit dem er 2007 deutscher Meister wurde, nicht nur auf seinen Ex-Club freut. Denn erstmals kommt auch ein Verein aus Brasilien in den Glaspalast: Sao Paolo FC – mehrfacher Landesmeister und Weltpokalsieger. Aus seiner Jugend stammen unter anderem Kaka und Cafu.

Lesen Sie auch

Titelverteidiger des Junior-Cups ist der VfB Stuttgart. Er hatte mit seinem Turniersieg im vergangenen Jahr ein Triple von Rapid Wien verhindert. Neben den Mitfavoriten Bayern München und Manchester United sowie den Brasilianern nehmen Borussia Mönchengladbach, der 1.FC Heidenheim, die Glasgow Rangers und Servette Genf an dem Prestigeturnier teil, das zu den besten in Deutschland zählt.

„Dieses Teilnehmerfeld verspricht höchstes Niveau in diesem Altersbereich“, sagt Schirmherr Cacau, der über die Teilnahme des Sao Paolo FC sagt: „Ich bin gespannt, wie sie sich in diesem spannenden Vergleich schlagen.“

Neuer Termin

Neu ist der Termin des Junior-Cups. Bislang fand er am ersten Januar-Wochenende statt, nun ist man auf das zweite gerückt. Hintergrund ist die UEFA Youth League, in der bis Mitte Dezember die Gruppenphase lief, weshalb viele Vereine am ersten Januar-Wochenende noch in der Urlaubsphase waren. Von den Junior-Cup-Teilnehmern haben der VfB Stuttgart und Bayern München die K.o.-Phase dieser Nachwuchs-Champions-League erreicht.

Tickets schon fast alle weg

Der Junior-Cup beginnt am 11. Januar um 12.30 Uhr mit dem Vorrundenspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1.FC Heidenheim. Das Finale soll am 12. Januar um 17 Uhr angepfiffen werden. Tickets gibt es online, aber nur noch für den 11. Januar – in sehr begrenztem Umfang.