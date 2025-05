1 Einen Lebenshof zu gründen, war schon immer ein Traum von Sina und Marcel Hildmann. Foto: Hildmann Auf dem Gelände der „Benz Mühle“ in Ottenhöfen haben Sina und Marcel Hildmann den Lebenshof „Mut im Bauch“ ins Leben gerufen. Auf Instagram gibt das Influencerpaar Einblicke.







Ziegen rennen über das Gelände, Katzen räkeln sich in der Sonne, Waschbären tollen durch ihr Gehege und Schweine verstecken sich im Stroh: Auf dem Lebenshof „Mut im Bauch“ in Ottenhöfen, direkt am Mühlenwanderweg, geben Sina und Marcel Hildmann Tieren, die aus verschiedenen Umständen gerettet wurden, eine zweite Chance.