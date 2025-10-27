Mick Hucknall trotzt Kratzstimme: „Werde mein Bestes geben!“

﻿„Lasst uns am Anfang anfangen“, sagt Mick Hucknall und nimmt die 9000 Stuttgarter Fans mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1985, als das Synonym für rothaariger Superstar noch nicht Ed Sheeran lautete, sondern Mick Hucknall, der mit seiner Band Simply Red einen Hit nach dem anderen landete. Den Song, den Hucknall kurz nach 21 Uhr so ankündigt, heißt „Money’s Too Tight (To Mention)“ – diese immer noch unerhört funky von der Wirtschaftskrise erzählende Nummer war die erste Single von Simply Red. Die Tour, mit der Hucknall am Sonntag in der Schleyerhalle Station gemacht hat, feiert das 40-Jahr-Jubiläum von Simply Red.

Simply-Red-Sänger Hucknall mit Racheninfektion Tatsächlich wird die Show in Stuttgart aber nicht wirklich mit diesem störrisch groovenden Hit eröffnet, sondern mit der Barjazz-Nummer, „Sad Old Red“, die zwar ebenfalls aus dem Jahr 1985 stammt, aber trotzdem nach sentimentalem Spätwerk klingt – und damit eine falsche Fährte legt. Hucknall (65) und die Musik seiner Band wirken immer noch erstaunlich frisch. Und auch eine andere Sorge erweist sich am Sonntag als unbegründet. Zu Beginn des Konzerts warnt Hucknall nämlich: „Ich habe eine Racheninfektion.“ Er hätte die ganze letzte Nacht husten und fast die Show absagen müssen. Stattdessen verspricht er jetzt: „Ich werde mein Bestes geben!“ Und obwohl seine Stimme an diesem Abend etwas rauer als sonst klingt, ist Hucknall selbst dann, wenn er nicht in Topform ist, immer noch eine Ausnahmesänger.

Dem Publikum wird wohltemperierter Soulpop vorgesetzt, der mal mehr, mal weniger frech mit dem Jazz flirtet (Simply Red waren 2023 auch schon bei den Jazz Open zu Gast). Hucknall wird von erstklassigen Musikern begleitet, die sich auch immer wieder als Solisten hervortun dürfen: Ian Kirkham (Saxofon), Kenji Suzuki (Gitarre), Kevin Robinson (Trompete) Roman Roth (Schlagzeug), Gary Sanctuary (Keyboards) und Orefo Orakwue (Bass).

Von „Money’s Too Tight (To Mention)“ bis „If You Don’t Know Me By Now“

Zwischen den Liedern prahlt Hucknall charmant, mit wem er alles schon Songs geschrieben hat, spielt zum Beispiel „Enough“, bei dem Joe Sample mitgemischt, oder „You*ve Got It“, für das er sich mit Motown-Legende Lamont Dozier zusammengesetzt hat. Vor allem ist es aber ein Abend voller Hits. In Stuttgart treffen Songs wie das herrlich verschnörkelte „Star“, Dancetracks „Money’s Too Tight (To Mention)“, „Right Thing“, „Fake“, „Something Got Me Started“ oder „Fairground“ auf so grandiose Balladen wie den langsamen Walzer „If You Don’t Know Me By Now“, das herzerwärmende „You Make me Feel Brand New“, bei dem es für Hucknalls Gesang Szenenapplaus gibt, oder den Schmachtfetzen „Holding Back The Years“. Es ist kurz nach halb elf, als dieses Lied dran ist, das Hucknall einst als Teenager in seinem Kinderzimmer in Manchester schrieb und dessen Refrain jetzt 9000 Menschen in Stuttgart andächtig mitsingen.

Simply Red: Setlist in Stuttgart

Sad Old Red

Jericho

Money’s Too Tight (To Mention)

The Right Thing

A New Flame

It’s Only Love

You’ve Got It

Enough

If You Don’t Know Me by Now

For Your Babies

Stars

Thrill Me

Say You Love Me

The Air That I Breathe

You Make Me Feel Brand New

Fake

Sunrise

Fairground

Zugaben:

Something Got Me Started

Reach Out I’ll Be There

Holding Back the Years

Simply Red: Tourtermine in Deutschland

Im Rahmen der Simply-Red-Jubiläumstour tritt die Band in Deutschland noch am 28.10. in Oberhausen (Rudolf Weber-Arena), am 29.10. in Hannover (ZAG Arena), am 31.10. in Köln (Lanxess Arena) und am 1.11. in Frankfurt (Festhalle) auf. Tickets gibt es hier.