Mick Hucknall trotzt am Sonntag in Stuttgart einer Racheninfektion und spielt für 9000 Fans Soulpophits aus 40 Jahren: Setlist, Bilder und Kritik vom Auftritt in der Schleyerhalle.
„Lasst uns am Anfang anfangen“, sagt Mick Hucknall und nimmt die 9000 Stuttgarter Fans mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1985, als das Synonym für rothaariger Superstar noch nicht Ed Sheeran lautete, sondern Mick Hucknall, der mit seiner Band Simply Red einen Hit nach dem anderen landete. Den Song, den Hucknall kurz nach 21 Uhr so ankündigt, heißt „Money’s Too Tight (To Mention)“ – diese immer noch unerhört funky von der Wirtschaftskrise erzählende Nummer war die erste Single von Simply Red. Die Tour, mit der Hucknall am Sonntag in der Schleyerhalle Station gemacht hat, feiert das 40-Jahr-Jubiläum von Simply Red.