Der naturverbundene 57-jährige Stefan Metzler hat in Neidlingen (Landkreis Esslingen) etwas aufgebaut, von dem die meisten Menschen noch nie etwas gehört haben und das es in dieser Art nur noch hier und in abgespeckter Form an der Almbachklamm im Berchtesgadener Land sowie nur dreimal weltweit gibt: eine produzierende Kugelmühle. »Während wir heutzutage täglich neues Wissen dazugewinnen, gibt es auch solches, das wir verlieren«, sagt Stefan Metzler. Umso wichtiger ist ihm, das am Leben zu erhalten, was vor mehr als 1.000 Jahren schon Teil der Region war. Denn die Tätigkeit des Kugelmüllers ist ein Stück Kulturgut.