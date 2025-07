Simonswälder Mordprozess: 35-jähriger Angeklagter legt Berufung ein

1 Der Anwalt Robert Phleps (links) lässt für seinen Mandanten das Urteil prüfen. Foto: Ralf Deckert Das Urteil des Freiburger Landgerichts im Simonswälder Mordprozess ist noch nicht rechtskräftig.







Der Angeklagte im Simonswälder Mordprozess hat gegen das Urteil des Freiburger Landgerichts Revision eingelegt. Das hat Robert Phleps, einer der beiden Verteidiger des Angeklagten, am Dienstag auf Nachfrage bestätigt. Der 35-Jährige war vor einer Woche wegen Mordes an seiner Ehefrau (36) Ende Juni 2024 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Dabei hatte das Gericht auch eine besondere Schwere der Schuld festgestellt, was eine vorzeitige Haftentlassung nach frühestens 15 Jahren unmöglich machen würde, sollte das Urteil rechtskräftig werden.