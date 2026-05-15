Simon Group in Aichhalden: Sondereffekt bringt Indus mehr Umsatz und Ertrag

Die Preisentwicklung von Wolframcarbid, Grundstoff für die Betek, wirkt sich auf das Gesamtergebnis der Indus-Gruppe aus.
Bereits Ende April hatte der Vorstand der Indus Holding AG vor dem Hintergrund einer Sonderentwicklung im Segment „Materials Solutions“ in einer Ad-hoc-Meldung die Umsatz- und Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2026 erhöht: Den Konzernumsatz auf 1,85 bis 2,05 Milliarden Euro, das bereinigte EBITA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) auf 160 bis 190 Millionen Euro (wir berichteten). Diese Prognose bestätigte Indus mit der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal 2026: Der Konzernumsatz erhöhte sich laut Mitteilung um 9,7 Prozent auf 441,6 Millionen Euro (Vorjahr: 402,4 Millionen Euro). Das bereinigte EBITA stieg auf 42,5 Millionen Euro (Vorjahr: 24,9 Millionen Euro).