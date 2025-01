Simmozheims Schultes beschwört Gemeinsinn: Kreative Projekte sollen auf den Weg gebracht werden

Heiraten und Co. im Gäu Das ändert sich in Sachen Standesamt im neuen Jahr

Es war einiges an Arbeit nötig, ab dem 1. Januar 2025 ist es aber so weit: Althengstett, Gechingen, Ostelsheim und Simmozheim bilden in wenigen Tagen einen gemeinsamen Standesamtsbezirk. Zwei zentrale Anlaufstellen wird es dann noch geben.