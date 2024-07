Simmozheimer Ehepaar hilft in Uganda: „Man wird dort ganz schnell wieder geerdet“

1 Dass auch die kleinen Patienten einfach alleine da sitzen und warten, ob vor oder nach einer OP, ging Suse Bauser sehr ans Herz. Foto: Bauser

Einmal Menschen in Afrika medizinische Hilfe angedeihen lassen, die sich diese nicht leisten können, das war schon immer der Wunsch von Suse Bauser. Jüngst war sie zusammen mit ihrem Ehemann Rainer zu ihrem ersten humanitären Einsatz in dem Land.









„Ich wollte schon immer mal bei einem Hilfseinsatz mitmachen“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Hospitalschiffe „Mercy Ships“ wären eine Option gewesen. Allerdings sollte man da zwei bis vier Monate Zeit haben – für Suse Bauser zu lang. Die Krankenschwester hat 20 Jahre in einer Notaufnahme, teilweise als Leitung, gearbeitet und ist seit 33 Jahren in einer Simmozheimer Hausarztpraxis tätig. Ehemann Rainer kommt ebenfalls aus dem medizinischen Bereich, zunächst als Intensivpfleger. Nach dem Pflegemanagement-Studium leitete er den Pflegedienst am Krankenhaus in Sindelfingen und zuletzt bis zum Ruhestand acht Jahre am Krankenhaus Herrenberg.