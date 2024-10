Simmozheimer Autor stellt neues Werk vor: Der Zauber von Weihnachten – in fünf Geschichten

Der Zauber von Weihnachten – in fünf Geschichten

1 Ulrich Markwalds große Leidenschaft ist das Schreiben. Foto: Marion Selent-Witowski

Es weihnachtet sehr – bei Ulrich Markwald schon seit Wochen und Monaten. Inzwischen hat er sein fünftes Buch, diesmal passend zum Fest der Liebe, veröffentlicht. Das erwartet die Leser.









Wenn sich die Grundidee für ein Buch im Kopf des 71-Jährigen festgesetzt hat, lässt sie ihn nicht mehr los. In den eigenen vier Wänden liegen stets Block und Stift bereit , um Einfälle für Figuren und Handlungsstränge sofort festhalten zu können. Als erste Inspiration für das neue Werk dient vor rund einem Jahr ein Besuch in einem Tresorraum einer Bank. „Meine Schwester bewahrt dort Dinge auf, die unseren Eltern gehört haben und schaut sich diese einmal im Jahr an. Letztes Mal war ich dabei“, berichtet der Hobbyautor im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Tresor sei sehr beeindruckend gewesen.