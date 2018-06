Simmozheim Zweitägige Hitparade in Simmozheim

Präzise Einsätze, ausgewogene Klangfülle und Gesang mit viel Hingabe waren dabei herausragende Merkmale. "Durch meine Finger rinnt die Zeit" und "So bist du" waren weitere Songs, die beim Publikum bestens ankamen. "Sie können sich jetzt vom Männerquartett ›Hearts IV‹ be- geistern lassen", kündigte die Moderatorin an. Die Gesänge des A-capella-Quartetts waren dann auch ein besonderer musikalischer Leckerbissen. Ihre Lieder wurden zwischen die Chorbeiträge eingestreut, brachten jede Menge Abwechslung und durch ihr sän- gerisches Genre immer wieder neue reizvolle Klänge ins Programm. Mit schönen Männerstimmen und abwechslungsreicher Interpretation der Liedtexte sangen sich Kai Kluge, Daniel Fix sowie Felix und Jonathan Walz geradezu profihaft in die Herzen der Zuhörer. So erklangen beliebte Lieder wie "Der frohe Wandersmann", "La Montanara" oder "In Vino Veritas".