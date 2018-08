Simmozheim ­Zum Fassanstich reißt der Himmel auf

Gerade mal einen Schlag gegen den Zapfhahn brauchte der stellvertretende Bürgermeister, Markus Holzäpfel, um das Bier beim Schlachtfest des Musikvereins Simmozheim zum Fließen zu bringen. Als wäre es geplant, riss just in diesem Moment der Himmel auf und lockte die Besucher auf den Platz an der Geißberghalle.