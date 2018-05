Simmozheim. Ein Open-Air- Wochenende veranstaltet der Liederkranz Simmozheim am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juni, auf dem Schillerareal. Der Eintritt ist frei. Nach dem großen Erfolg 2015 findet somit ein Revival statt. Unter dem Motto "Ein Wochenende voller bunter Hits" erleben die Besucher den "Chor for You" sowie das A capella-Quartett "Hearts IV" mit Kai Kluge, Daniel Fix, Jonathan und Felix Walz. Am Piano wird Jacek Kacprzak begleiten unter der musikalischen Gesamtleitung von Angela Castellani. Zu hören gibt es Hits querbeet. Beginn am Samstag ist um 19.30 Uhr. Am Sonntag startet der Tag um 11.30 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen und dem Musikverein Simmozheim. Ab 14 Uhr startet der Familiennachmittag ganz im Zeichen des Hermann-Hesse-Chorverbandes. Verschiedene Gastchöre werden ein Freundschaftssingen gestalten. Hierzu sind alle Musikbegeisterten eingeladen. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt. Am Sonntagnachmittag erwartet die Gäste zusätzlich ein Kuchenbuffet. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Geißberghalle verlegt.