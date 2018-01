Simmozheim Verlässliches Einkommen

In regelmäßigen Abständen machen sich die Hornungs vor Ort ein Bild von den Hilfsprojekten, etwa in Indien. "Wir haben uns auch ein Kaffee-Projekt in Peru angesehen und durften hautnah miterleben, wie die Bauern, deren Kaffee wir auch in Weil der Stadt verkaufen, vom Fairen Handel profitieren", berichtet Hildegard Hornung. Für die Besucher aus Deutschland habe es damals eine Bauernversammlung im Dorfzentrum gegeben, bei der über die Verbesserungen berichtet worden sei. "Die Kaffeebauern bekommen vor allem auch eine Anleitung für den biologischen Anbau und werden so auch in die Lage versetzt, bessere Erträge zu erzielen", berichtet die Simmozheimerin.

Die Kunden und Mitarbeiter des Weil der Städter Eine-Welt-Ladens kommen aus der ganzen Umgebung, "viele davon aus dem Landkreis Calw", so Hildegard Hornung. Mit der Kirchengemeinde Ostelsheim und der Realschule Althengstett arbeite man seit Jahren zusammen. Die Realschule verkaufe regelmäßig faire Waren mit großem Erfolg und sehr großem Engagement der Lehrer und der Schüler. "Beide Gruppen beziehen ihre fairen Waren über uns."

Erfolge sowie Sorgen

Mit den Gewinnen aus dem Verkauf im Laden unterstütze der Verein Sozialprojekte in Peru, Guatemala, Lesotho und Indien. Die Paten des Vereins würden, meist per E-Mail, Kontakt mit den Projektleitern im Ausland halten. "Von ihnen erhalten sie Fotos und Berichte auf Spanisch oder auf Englisch, hören von Erfolgen, Sorgen und Wünschen", sagt Hornung.