Simmozheim Stricknadelgeklapper für guten Zweck

Immer wieder kommt eine Frau im evangelischen Gemeindehaus vorbei, bringt einen Stapel gestrickter Wollquadrate vorbei und nimmt neue flauschige Wolle mit, um daheim stricken zu können. Nicht jede Teilnehmerin hat die Zeit, mehrere Stunden in der Gemeinschaft der Strickerinnen zu verbringen.

Die Einzelteile werden farblich passend aneinandergenäht, und das Ganze dann häkelnd umrandet. Und schon ist eine große, wärmende Decke fertig. Lange Zeit wurden die Decken über das Deutsche Institut für ärztliche Mission (Difäm) in Tübingen zu armen Menschen nach Afrika gebracht. In letzter Zeit haben die Strickerinnen arme Länder in Osteuropa ausgemacht, in denen ihre wärmenden Strickartikel dringend benötigt werden. Daher arbeiten sie jetzt verstärkt mit der Deutschen Humanitären Hilfe Nagold (DHHN) zusammen.

Heimische Einrichtungen ebenfalls bedacht

Diese Organisation schickt immer wieder Transporte mit Hilfsgütern in Länder wie Rumänien, Moldawien, Bulgarien, Albanien, Weißrussland und die Ukraine. Durch persönliche Kontakte werden neuerdings auch Decken an Menschen gespendet, die stark in ihren Bewegungen sind.

Doch zahlreiche Decken und gehäkelte Babyschühchen werden auch an einheimische Einrichtungen gespendet wie zum Beispiel an die Frauenhäuser Calw und Pforzheim sowie an die Hilfsorganisation "Weihnachten im Schuhkarton".

Um neue Wolle beschaffen zu können, haben die Frauen immer wieder mit Erfolg Verkaufsstände bei Weihnachtsmärkten aufgebaut und dort Waren zu günstigen Preisen verkauft. Beim Ehepaar Käthe und Arnold Neufeld laufen seit vielen Jahren die Fäden zusammen. Sie besorgen nicht nur die Materialien und halten Kontakte zu den Abnehmern, sondern transportieren die weichen Strickerzeugnisse sogar zu den Hilfsorganisationen und anderen Abnehmern.