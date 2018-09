Simmozheim Sprung hinein in zwei Lebenswelten

Stuttgart/Dornstetten-Aach/Simmozheim. Den schwäbischen Dialekt sieht der evangelische Theologe, der auch einige Jahre in Simmozheim tätig war und dort zahlreiche Besucher zu Mundartgottesdiensten und Lesungen am Kamin lockte, als ein wertvolles Stück Kultur. Der gebürtige Göppinger gehört zu den Gründungsmitgliedern des Fördervereins Schwäbischer Dialekt mit Sitz in Tübingen, der im Juli 2001 ins Leben gerufen wurde. Eines der Hauptziele: Gelder von Sponsoren zu sammeln, diese Künstlern sowie Mundartbühnen zur Verfügung zu stellen und auf diesem Weg das Schwäbische zu erhalten und zu pflegen.

Am kommenden Sonntag, 30. September, feiert der Pfarrer im Jubiläumsjahr des Volksfestes einen schwäbischen Mundartgottesdienst auf dem Cannstatter Wasen. Beginn ist um 10 Uhr im Schwaben Bräu-Festzelt "Wilhelmer’s Schwabenwelt".

Über das Gleichnis vom Knechtslohn