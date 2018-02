Simmozheim Sparstrumpf bleibt weiter gut gefüllt

Den ansehnlichen Einnahmen stehen neben den genannten großen Projekten weitere happige Brocken als Ausgaben gegenüber. Dies sind vor allem die notwendige Sanierung des Bodens der Geißberghalle für 70 000 Euro, 100 000 Euro zur Unterhaltung der Gemeindestraßen und vor allem fast 1,9 Millionen Euro Personalausgaben. Erfreulich ist die Tatsache, dass die Gemeinde für die Teilnahme am Ideenwettbewerb "Quartier 2020 – Gemeinsam gestalten" unerwartet 50 000 Euro Preisgeld erhalten hat. Für die Betreuung der derzeit noch 25 Flüchtlinge im Ort werden voraussichtlich 41 000 Euro weniger benötigt als im Vorjahr.

Hinzu kommt, dass die Gäu- kommune keine Schulden hat. "Der Schuldenstand bei kreisangehörigen Gemeinden derselben Größenklasse in Baden-Württemberg lag zum 31. Dezember 2016 bei 462 Euro pro Einwohner", hob Kämmerin Meier hervor. Günstig auch, dass in diesem Jahr die Gemeinde keine Kreditaufnahme nötig hat.

Planung bis 2021

Die längerfristige Planung bis zum Jahr 2021 hat folgende Projekte im Blick: Für die Ortskernsanierung II werden in den folgenden Haushaltsplänen jährlich 450 000 Euro veranschlagt. Außerdem steht die Restfinanzierung des Auwärterareals in Höhe von 260 000 Euro an. In den Jahren 2020/21 ist jeweils eine Million Euro für die Erschließung des Neubaugebiets Mittelfeld vorgesehen. Eine mögliche Breitbandversorgung würde Investitionskosten von circa 777 000 Euro bedeuten. "Hierzu wären Zuschüsse in Höhe von 550 000 Euro zu erwarten", so Meier. Aufgrund von Erlösen beim Verkauf von Gewerbeflächen auf dem ehemaligen Auwärterareal und erwarteten höheren Zuführungen an die allgemeine Rücklage erwartet die Kommune am Ende des Finanzierungszeitraums bis Ende 2021 rund 4,8 Millionen Euro im Sparstrumpf.