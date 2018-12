Simmozheim Simmozheimer Schüler beschenken sich selbst

"Ich bin immer ganz baff, was ihr in den wenigen Musikstunden erarbeitet", gestand Rektorin Susanne Keller und dankte Schülern sowie Lehrkräften. Besonderer Dank gelte Breitling für den Aufbau des Schulchores, so die Schulleiterin weiter. Die Chorkinder überreichten ihrer scheidenden Leiterin ein Geschenk für den Garten, verziert mit vielen roten Herzen. Die Elternvertretung bedankte sich mit einem Blumenstrauß.