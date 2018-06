Simmozheim Simmozheimer entdeckt erste Ausgabe des Schwarzwälder Boten

Überwiegend mit Beschreibung seiner Pläne füllte am 3. Januar 1835 der Gründer des Schwarzwälder Boten, Johann Christoph Gottlob Fischer, zwei der vier Seiten der wenig größer als im heutigen A-5-Format erschienenen ersten Ausgabe. Das "Amts- und Intelligenzblatt" dümpelte mit 100 Beziehern und wöchentlich vier Seiten zunächst vor sich hin, bis es schon im Oktober 1835 Friedrich Wilhelm Brandecker übernahm. Er machte das – weil noch minderjährig – von seinem Vater erworbene Blatt mit Sitz ab 1837 in Oberndorf am Neckar zur wirklichen Zeitung. Die Zahl der Abonnenten stieg binnen eines Jahres auf 500. Schon 1842 gab es in verschiedenen Oberämtern 3000 Bezieher und damit eine der höchsten Auflagen eines Wochenblattes in Württemberg.