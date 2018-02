Simmozheim Simmozheim nimmt Trends in der Bestattungskultur auf

Simmozheim (ina). Der Trend nach Urnenbestattungen hält an. "Mittlerweile gibt es auch bei uns mehr als 50 Prozent Urnenbestattungen", sagt der Simmozheimer Bürgermeister Stefan Feigl. Darauf wird die Gäukommune reagieren. Bei der begrenzten Friedhofsfläche sei es zudem wichtig, vorausschauend zusätzlich ein Urnengrabfeld und Rasengräber anzubieten, so der Schultes in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.