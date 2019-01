Simmozheim Sattes Minus

Kleinere Geschäfte bekommen Probleme

Man sei derzeit grob am Vorplanen und Rechnen. Bei einer Ladengröße von 300 Quadratmetern sei es generell schwierig, ein Zukunftskonzept zu entwerfen, auch wenn die Kombination von Bäcker, Metzger und Lebensmitteln wie in Simmozheim gut sei. Lebensmittelketten setzen heute auf Durchschnittsflächen von mehr als 1000 Quadratmeter. Kleinere Geschäfte haben es zunehmend schwerer (siehe "Info").

"Eigentlich müssen wir Simmozheim völlig neu ausrichten", so Weinmann. Vielleicht könne man auch aus den Schließungen der einst zur VGC gehörigen Geschäfte in Bad Teinach-Zavelstein und Ostelsheim lernen und müsse über ein neues Betreibermodell anstatt über eine Schließung nachdenken.

Der "....nah und gut"-Markt in Simmozheim wurde am 31. August 1996 eröffnet und wird heute vor allem von älteren Menschen und jungen Müttern mit Kindern geschätzt, weil er fußläufig gut erreichbar ist (siehe Umfrage auf dieser Seite). Bürgermeister Stefan Feigl rief derweil in seiner Ansprache beim Silvestertreff der Gemeinde die Bevölkerung dazu auf, in der Ortsmitte einzukaufen und die Dienstleistungen vor Ort zu nutzen, um die Nahversorgung nicht zu gefährden.

Simmozheim (kf). Ein echter Verlust wäre die Schließung des "....nah und gut"-Markts in Simmozheim. Das ergab unsere Straßenumfrage.

"Ich war gerade bei meinen Eltern und sie haben mir von dem Gerücht erzählt, dass der nah & gut-Laden weg kommt. Das ist der einzige Laden hier in Simmozheim", sagt Yannik DiMuzio, 26, Flughafenmitarbeiter, über seinen Heimatort. "Ohne ihn müssten die Leute nach Althengstett ausweichen. Simmozheim würde als Wohnort nicht gerade gewinnen."

"Es wäre schlecht, wenn der Laden verschwinden würde", überlegt Patrick Weik, 20, Kfz-Mechatroniker, der in der direkten Nachbarschaft von "....nah und gut" wohnt. "Es ist praktisch, einfach schnell um die Ecke gehen zu können, wenn etwas im Haushalt fehlt. Einen anderen Laden gibt es hier nicht. Andererseits kommt es auch darauf an, was nach der Schließung dort einziehen würde."

Krankenschwester Lizzy Seubert regt sich über die Nachricht von der möglichen Schließung auf. "Das Rathaus muss in die Pötte kommen. Die Gemeinde sollte Geld in die Erhaltung dieses Ladens investieren", findet sie. "Es wird unendlich viel in neue Wohngebiete und das Bürgerzentrum gesteckt. Aber ein Laden macht einen Wohnort erst attraktiv. Es muss dafür gesorgt werden, dass die älteren Leute ihre Einkaufsmöglichkeiten nicht verlieren. Für gebrechliche Menschen ohne Führerschein ist ein Laden in der Nähe die Lebensgrundlage. Er darf nicht geschlossen werden!"

Gut zu Fuß erreichbar

"Ich bin oft in diesem Laden", erzählt Tanja Globig, 38, Erzieherin aus Simmozheim. "Mit zwei Kindern ist es praktisch, eine gut zu Fuß erreichbare Einkaufsmöglichkeit zu haben. Anderenfalls müsste ich viel öfter den Bus nutzen. Auch den älteren Menschen würde es das Leben schwerer machen, wenn der Laden nicht mehr wäre."

"Eine Katastrophe wäre das für den Ort", stellt Ingenieur Ernst-Robert Kothe, 61, aus Simmozheim fest. "Ich gehe zugegebenermaßen nicht oft in den "....nah und gut"- Laden, aber die Nachricht von einer möglichen Schließung ist ein guter Grund, es in Zukunft öfter zu tun. Das schockt mich. Was ist ein Ort ohne Einkaufsmöglichkeit? Solche Institutionen machen ihn erst attraktiv. Was ist mit den älteren Leuten oder denen, die kein Auto haben? Vielleicht ist der Laden nicht übermäßig lukrativ, aber es gibt Menschen, die auf ihn angewiesen sind. Man darf nicht nur an sich denken."

Andreas Schöhnholz, 38, Betriebselektriker, wohnt im "....nah und gut"-Gebäude. "Der Laden macht für mich ganz wesentlich die Wohnbarkeit in dieser Straße aus", sagt er. "Ich habe davon gehört, dass der Laden geschlossen werden soll, und ich finde es wirklich schlecht. Erst vor Kurzem haben wir ein Altenheim in Simmozheim bekommen. Da wäre es doch völlig kontraproduktiv, den einzigen Laden im Ort zu schließen. Es gehen allerdings auch Gerüchte um, dass im Industriegebiet ein neuer Supermarkt entstehen soll. Ich bin gespannt, was davon am Ende wirklich wahr wird."

Waltraud Krug, 78, ist überrascht, als sie die Neuigkeit hört. "Das ist wirklich schlecht", sagt die Rentnerin aus Simmozheim. "Für mich ist dieses Geschäft ein Segen. Früher war ich öfter in Calw, aber seit ich so gebückt gehe, ist das schwierig. Ich komme kaum noch eine Treppe hoch", erklärt sie.