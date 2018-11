Simmozheim Quiz

Es braucht viel Geduld

Am meisten bewundert werden Kaufs Patchwork­decken, so genannte Quilts, für die viele kleine Stoffstücke vernäht werden und die Motive wie Eulen oder schattenwerfende Quadrate zeigen. Vom Entwurf bis zur Fertigstellung braucht es viel Geduld und Näherfahrung. "Für mich ist das pure Entspannung", schwärmt die Simmozheimerin vom akkuraten Gestalten mit Stoff. "Manchmal vergeht eine ganze Woche, bis ich beginne, meine Idee in die Tat umzusetzen", sagt die begeisterte Kunsthandwerkerin. Von der Stoffauswahl, über Zierelemente bis hin zum praktischen Nutzen des genähten Gegenstands will freilich alles gut durchdacht sein. Hat Kauf alles zu Hause, was sie braucht, wird der Stoff erst einmal gewaschen, um das spätere Ausbluten nach dessen Verarbeitung zu verhindern. Die Simmozheimerin hat derzeit viel zu tun, denn bis zum Markt sind es nur noch wenige Tage.

"Zunächst geht der gesamte Erlös an die Kirchengemeinde, und in der Kirchengemeinderatsitzung wird dann beschlossen, wie der Betrag aufgeteilt wird. In den letzten Jahren haben wir auch aktuelle Notprojekte der Diakonie unterstützt", äußert sich Kirchengemeinderat Rainer Bauser gegenüber dem Schwarzwälder Boten.

Außer Kaufs Patchworkarbeiten gibt es unter anderem Adventsge­stecke, Weihnachtsgebäck und Marmeladen, selbst gestrickte Decken, Strümpfe, Handschuhe, Holz- und Dekoarbeiten, Nackenrollen, Naturseife, Weihnachtsstollen, Früchtebrot und Kräutertee. Die Liebenzeller Gemeinschaft betreibt im unteren Saal des Gemeindehauses einen Bücherladen mit christlicher Literatur.

Dem Alltag entfliehen

Wer während des Marktbummels Hunger und Durst bekommt, kann zwischen Roten Würsten, Currywürsten, Kürbis- und Gulaschsuppe sowie Döner, Crêpes und Popcorn wählen. "Unsere türkischen Freunde machen Gözleme Lahmacum, die Grundschule Waffeln und gebrannte Mandeln, der Arbeitskreis Asyl wartet mit afrikanischem Gebäck in Öl gebacken auf", kündigt Bauser an. Im Gemeindehaus werde es ein Café mit einer großen Kuchentheke geben. Dazu werden Kaffee, Tee, kalte alkoholfreie Softgetränke, Punsch und Glühwein angeboten.

Die Organisation des Markts lag von Anfang an in den Händen der Kirchengemeinde und des Evangelischen Jugendwerks in Simmozheim. Laut Bauser hatte vor 21 Jahren die damalige Ehefrau des Pfarrers Dunker die Idee, den Weihnachtsmarkt ins Leben zu rufen. Danach habe es dann ununterbrochen – ein Jahr gab es eine alternative Veranstaltung – diesen Markt gegeben.

"Der Simmozheimer Weihnachtsmarkt hat Flair und schafft für einige Stunden die Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und in geselliger Atmosphäre die örtliche Gemeinschaft zu pflegen", betont Bauser. So haben es in den vergangenen Jahren auch zahlreiche Besucher gesehen: 400 und 600 hatten sich jeweils am Samstag vor dem ersten Advent gerne auf den Weg zum Gemeindehaus gemacht.