Simmozheim Planer bekommen klare Vorgaben

Es wurden weitere Eckpunkte einstimmig oder mit großer Mehrheit zusätzlich beschlossen. Im Nutzungskonzept für das Schillerareal werden Wohnangebote für Senioren sowie eine Tagespflege vorgesehen. Einzelheiten dazu sollen unter Beteiligung potenzieller Betreiber ausgearbeitet werden. Weiter wurde festgelegt, dass auf dem Areal ein Gastraum für 80 Personen zur Verwendung als Café, eines Mittagstisches oder auch für andere Veranstaltungen gebaut wird.

Außerdem beschloss das Ratsgremium auch "eine Mediathek im Komplex mit Café/Veranstaltungsraum" einzurichten. Zudem ist eine Fläche für ein oder zwei Ladengeschäfte vorgesehen, sofern dies wirtschaftlich realisierbar ist und dafür Kapazitäten bestehen. Stellplätze sollen soweit wie möglich außerhalb der Anlage angelegt werden, lautet ein weiterer Beschluss. Auf Tiefgaragen wird verzichtet.

Die Lage des Dorfplatzes mit einer geplanten Größe von 800 bis 900 Quadratmetern ist für den rückwärtigen Bereich von Kirche und Rathaus vorgesehen. Das Café/ Mittagstisch mit Veranstaltungsraum wird an der Nordwestseite des Dorfplatzes geplant. Die traditionelle Hof- und Gebäudestruktur "Winkele" wird soweit wie möglich erhalten. Eine Freistellung der Kirchentreppe wird angestrebt, so dass diese auch als Sitzmöglichkeit bei Veranstaltungen genutzt werden kann. Auf Antrag von Gemeinderat Eugen Häberle wurde der Bau einer behindertengerechten Toilette mit barrierefreiem Zugang beschlossen. Die neuen Gebäude sollen sich in ihrer Gestalt, Höhe und Dachform am heutigen Bestand orientieren.