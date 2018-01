Simmozheim Nicht alle sehen Handlungsbedarf

Simmozheim. Kinder, Senioren mit Rollator und andere Fußgänger sollen besser geschützt werden, denn im innerörtlichen Bereich befinden sich Rathaus, Bushaltestellen, Ladengeschäfte, Banken, die Grundschule und die Seniorenwohnanlage "Betreutes Wohnen".

Gar nicht so einfach umsetzbar

"Durch die Entwicklung des Schillerareals zu einem Treffpunkt für Jung und Alt wird das Simmozheimer Ortszentrum in den nächsten Jahren gestärkt. Es wäre wünschenswert, in diesem Bereich des inneren Ortskerns wegen der dort vorhandenen Personenfrequenz eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu erreichen", unterstreicht Bürgermeister Stefan Feigl. Aus Teilen der Bürgerschaft werde nicht nur in Simmozheim immer wieder gefordert, Tempo 30 im ganzen Ortsgebiet einzuführen. Und er stellt klar, dass dies gar nicht so einfach ist. "Der Gesetzgeber hat in der bundesweit geltenden Straßenverordnung 50 Kilometer pro Stunde grundsätzlich als zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts bestimmt", so der Schultes. Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs dürften nur angeordnet werden, "wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht". Diese müsse objektiv gegeben und nachweisbar sein.