Simmozheim Neun Kinder und Jugendliche bei den Ausstellern dabei

Simmozheim. Bei der jährlichen Jungtierschau präsentierten am vergangenen Wochenende 21 Aussteller der Kleintierzüchter Simmozheim in der Geißberghalle ihre besten Nachwuchstiere. Die Bewertungen der Jungtierschau sind für die Züchter mit Blick auf die Lokalschau am 17. und 18. November eine wichtige Orientierungshilfe.