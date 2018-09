Simmozheim Neue Kindertagesstätte auf dem Schillerareal

Simmozheim. Der Simmozheimer Gemeinderat blickt vorausschauend in die Zukunft und setzt darauf, dass die Gäugemeinde weiter wachsen wird. Entsprechend werden auch die Anforderungen an die Infrastruktur deutlich steigen. Wie die dem Gemeinderat vorgelegte Kindertagesstätten-Bedarfsplanung für die nächsten Jahre zeigt, muss die Kommune künftig vor allem wegen des kommenden, neuen Baugebiets Mittelfeld rechtzeitig für eine ausreichende Zahl von Kita-Plätzen sorgen. "Wir haben im Moment noch genügend Kita-Plätze, sind jedoch an der Kapazitätsgrenze angelangt. Reserven sind vorhanden", unterstrich Bürgermeister Stefan Feigl. Die prognostizierten Zahlen an Kindern, die Anspruch auf einen Betreuungsplatz haben, zeigen in den vergangen Jahren einen relativ geringen, jedoch stetigen Anstieg. Waren es im Jahr 2014/15 noch 118, so sind es derzeit 124 Jungen und Mädchen. Für das nächste Jahr werden 132 Sprösslinge mit Kindergartenberechtigung erwartet.