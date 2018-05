Simmozheim Neue Begrenzungslinien tangieren künftiges Baugebiet

Simmozheim. Der Simmozheimer Gemeinderat wehrt sich. Was lange erledigt schien, ist in einer neuen Variante aufgetaucht und bereitet der Kommune Sorgen. Verwaltung und Gemeinderat sind bisher stets davon ausgegangen, dass die vor einigen Jahren festgelegten Grenzen des Fauna-, Flora-, Habitat- (FFH)-Gebiets, also naturschutzähnlicher Flächen von gemeinschaftlicher Bedeutung, endgültig sind. Jetzt wurde jedoch vom Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe eine neue Abgrenzung des Areals vorgenommen. Es sind zwar keine großen Flächen, die dem FFH-Gebiet zugeschlagen wurden, jedoch tangieren die jetzt parazellenscharfen Abgrenzungen das Neubaugebiet "Mittelfeld", dessen Planung schon weit fortgeschritten ist.