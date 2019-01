Simmozheim Mit Mut und Zuversicht ins neue Jahr

Rund 150 Bürger hatten sich vor dem Rathaus versammelt, um aus erster Hand das Neueste über die Entwicklung der Gäugemeinde zu erfahren. Gemeinsam mutig in die Zukunft schauen und die Probleme gemeinsam bewältigen – dieser Gedanke zog sich wie ein roter Faden durch die Rede Feigls. Er blickte nicht ohne Stolz auf ein gelungenes, kommunalpolitisches Jahr zurück. "Wir haben gemeinsam ein Konzept für die Zukunft erarbeitet. Das Gemeindeentwicklungskonzept ›Perspektive Simmozheim 2030‹ wurde fertiggestellt und im Juni vom Gemeinderat beschlossen", hob der Rathauschef hervor. Damit sei ein umfassender Plan erstellt worden, wie sich die Kommune im nächsten Jahrzehnt entwickeln solle.

Gute Gemeinschaft

Der Rathauschef zeigte auf, wie sich das Leben im Ortskern in früheren Zeiten in guter Gemeinschaft abgespielt habe. "Es ist unsere Aufgabe, für uns selbst, aber auch für die zukünftigen Generationen, den Simmozheimer Ortskern wieder zu dem zu machen, was er früher einmal war: ein lebendiger Treffpunkt für alle Generationen", unterstrich Feigl. Vor allem durch die moderne Ausgestaltung des "Schillerareals" könne dies gelingen.