Simmozheim Maistreich erhitzt die Gemüter weiter

In der Nacht zum 1. Mai wurde in der Gäugemeinde der zuvor frisch aufgestellte Maibaum abgesägt. Zum Glück fiel er nicht auf das nur wenige Meter entfernt stehende Haus der Familie Hämmerling, sondern in die entgegengesetzte Richtung auf Gehweg und Straße.

"Wäre der Baum auf unser Haus gefallen, hätte das böse ausgehen können, denn unser kleiner Enkel war zu Gast und schlief im Gästezimmer nach vorne raus", erzählt der ehemalige Gemeinderat und betroffene Hausbesitzer Hugo Hämmerling. Vom Dach her oder auch durch das Fenster hätte der schwere Baum das schlafende Kind gefährlich treffen und verletzen können.

Der Simmozheimer Feuerwehrkommandant Bernd Robertz berichtet, wie er nachts gegen 2.20 Uhr gerade von der Mai-Hocketse nach Hause gekommen war und kurze Zeit später bereits eine dringende Nachricht von der Polizei erhielt.