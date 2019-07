Simmozheim Lebensmittelmarkt steht vor dem Aus

Simmozheim - In Kürze ist der Lebensmittelmarkt "….nah und gut" in Simmozheim Geschichte, wie Bürgermeister Stefan Feigl in der Gemeinderatssitzung unter dem Punkt Bekanntgaben informierte. Die Verbrauchergenossenschaft Calw eG hat der Gemeinde mitgeteilt, dass der Markt zum 31. August schließt.