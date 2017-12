Simmozheim Junge Verkäufer mit Hintergedanken

Simmozheim. Die evangelische Kirchengemeinde hatte unter Mitwirkung der Fußballabteilung des TSV und der Liebenzeller Gemeinschaft eine attraktive Veranstaltung mit mehr als 20 reich bestückten Ständen auf die Beine organisiert.

Wellness-Tüten sehr gefragt

Eine besondere Überraschung und Freude war in diesem Jahr für viele das besondere Engagement einiger 13-jähriger Mädchen. Johanna Schwanitz, Jule Roggel, Dana Ohngemach und Ronja Schmidt hatten sich schon seit Wochen auf diesen Tag vorbereitet. Sie hatten gebastelt, gebacken und kleine Weihnachtsartikel liebevoll verpackt. Diese Artikel boten sie den Marktbesuchern unaufdringlich, jedoch mit mädchenhaftem Charme unablässig an. Und ihr Einsatz lohnte sich. So brachten sie eine ansehnliche Summe zusammen, die sie dem Kinderhilfswerk "Plan International" spenden werden, das sich in 51 Ländern für Kinder und besonders für die Schulbildung von Mädchen einsetzt.