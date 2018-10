Simmozheim Jeder kann sich ausprobieren

Erste Orientierung

"Ich würde gerne eine Gruppe aufbauen, die bunt gemischt ist und die Gesellschaft abbildet", sagt die Gruppenleiterin. Zur ersten Orientierung bot Brandmeier einen Schnupperkurs an. Es spiele keine Rolle, ob jemand noch nie Theater gespielt oder ob man schon etwas Bühnenerfahrung habe. Auch müsse man keine längeren Texte auswendig lernen. Man werde zunächst einfach Aufwärmübungen machen wie beim Erlernen eines Musikinstruments. In erster Linie wolle man improvisieren und Übungen zu kleinen Szenen weiterentwickeln. Das gemeinsame Zusammenspiel werde ebenfalls geübt. "Das Theaterspielen bietet Raum zur persönliche Entfaltung. Jeder kann sich dabei ausprobieren", unterstreicht Brandmeier. Die Stimme werde geschult, die Fantasie angeregt und die Persönlichkeit gestärkt.

Die Gruppe, die den Schnupperworkshop besucht hat, konnte bei kleinen Übungen schon erste Erfahrungen sammeln. Ob es am Ende zu einer Aufführung kommt, hängt ganz von den Wünschen der Teilnehmer ab. Die Veranstaltungsreihe beginnt am Dienstag, 9. Oktober, um 17.30 Uhr im Mehrzweckraum der Seniorenanlage in der Hauptstraße 3. Der Kurs umfasst acht Abende, die jeweils eineinhalb Stunden dauern. Nach Absprache mit den Teilnehmern kann der Kurs bis 22. Januar verlängert werden. Es besteht eine Zusammenarbeit mit der Theaterwerkstatt des Tauschrings Calw-Heumaden.