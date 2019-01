Simmozheim Immer noch mit Leidenschaft bei der Sache

Simmozheim. Dies beflügelt derzeit auch die passionierten Strickerinnen um Käthe Neufeld in Simmozheim ganz besonders in ihrem Bestreben, frierenden Menschen zu helfen. "Bisher haben wir mehr als 4500 Decken gestrickt und gespendet und werden wohl in diesem Jahr die 5000er- Marke knacken", erhofft sich die Initiatorin. Und mehr als 1000 liebevoll in Handarbeit gefertigte Babyschühchen kommen noch hinzu.

Erster Einladung folgen zehn Frauen

Angefangen hat alles mit einem berührenden Foto und Bericht in der Zeitschrift des Deutschen Instituts für ärztliche Mission (Difäm). "Das dort gezeigte Bild hat mich nicht mehr losgelassen", berichtet Neufeld. Es zeigte ein Kind, das nur in eine Decke eingewickelt in einer Blechwanne lag. Im dazugehörenden Text sei auf den dringenden Bedarf von wärmenden Decken hingewiesen worden.