Simmozheim Heimatlied als einigendes Band

Simmozheim. Dies bewies der Liederkranz Simmozheim, der zu einem fröhlichen Weinfest in die Geißberghalle eingeladen hatte. Dazu hatten die Vereinsmitglieder eine originelle Idee. Sie luden zwar jedermann zum Feiern ein, doch hatten sie dabei auch ganze Gruppen im Blick. So kam es, dass am Wochenende jeweils Altersjahrgänge, der Rentnertreff sowie feierfreudige Singles mit gleichen Interessen an langen Tischen zusammensaßen und in fröhlichen Runden ausgelassen feierten. Die Geißberghalle war herbstlich geschmückt, und an den Wänden waren jede Menge lustige Sprüche zu lesen.

Gemütliche Atmosphäre

"Wasser macht weise, lustig der Wein, drum trinken wir beides um beides zu sein!", lautete ein solcher Text. Bunte Glühbirnen hingen im Saal und sorgten dafür, dass eine geradezu romantische und gemütliche Atmosphäre entstand.