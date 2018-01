Simmozheim Große Spielfreude

Es folgte eine beeindruckende Darbietung des Stückes "The Bloomberg-Codex" des zeitgenössischen Komponisten Glen Shannon, bei der das Ensemble "Da Capo" ein beachtliches Können zeigte. Bei "Tico-Tico" gesellte sich die Band zu den Flötenmädchen, und schon wieder entstanden völlig neue faszinierende Klänge. Der Titel "Quartett der Mäuse" gefiel durch seine Leichtigkeit und melodische Gefälligkeit. Der mehrteilige Zyklus "Die Kinder des Monsieur Mathieu" von Bruno Coulais waren ebenfalls ein besonderer Leckerbissen. Hier kam mit dem Projektchor auch Gesang in französischer Sprache ins Spiel.

Die "Girls4Flutes", die Streicher "Arco" und die Solisten Rebekka & Lorenz zeigten bei mehreren Stücken eine beachtliche Leistung, für die sie viel Beifall bekamen. Neben verschiedenen modernen Stücken spielte die Streicher- gruppe in Kammermusikbesetzung die "Fuge a-moll" von Johann Sebastian Bach in fast vollendeter, barocker Manier. Einen glanzvollen Schlusspunkt setzten alle Gruppen zusammen mit der Filmmusik von "Pirates of the Caribbean", die beim Publikum hervorragend ankam. "Das ist der Hammer, was die hier alles bieten können", lobte Bürgermeistergattin Sandra Feigl. Sichtlich beeindruckte Besucher bedankten sich mit lange anhaltendem Applaus.