Simmozheim Gremium macht es sich nicht leicht

Die vorhandenen Gebäude wären auch nach einer Sanierung nicht geeignet für zum Beispiel seniorengerechtes Wohnen oder eine Kindertagesstätte. Betreiber oder Investoren für solche Einrichtungen zu finden, hielt Feigl zudem "für ein fast aussichtsloses Unterfangen". Ein sehr wichtiges Argument für den Abriss war auch, dass die hohen Kosten für eine Renovierung mit teilweisem Umbau der Gebäude nicht wirklich abzuschätzen sind. Das Fachwerk müsste komplett ausgebeint werden, und es müsste dann ein völlig neuer innerer Ausbau der Gebäude erfolgen. "Ich kann ihnen nicht empfehlen, ein solches Risiko ein- zugehen", hob Feigl hervor. Die Kosten seien bei der notwendigen Sanierung um ein vielfaches höher.

"Alles abzubrechen und wegzuwerfen, empfinde ich als einen großen Verlust", hob Gemeinderat Markus Holzäpfel hervor. Er plädierte dafür, einzelne Teile aufzubewahren, um sie dann an geeigneten Stellen der Neubauten wiederzuverwenden. Dies könne identitätsstiftend sein. Feigl versprach, diesen Vorschlag mit ins Protokoll aufzunehmen.

Der Rathauschef berichtete über Auflagen, die bei einem Abbruch dieser Art zu beachten sind. So muss dies wegen artenschutzrechtlicher Vorschriften im Winter geschehen. Eine Fotodokumentation des jeweiligen Bestands ist anzufertigen. Etwaige Bodeneingriffe sind mit der Behörde Archäologische Denkmalpflege abzustimmen. "Ich denke, dass wir bei den Abbruchkosten mit 250 000 Euro auskommen", so Feigl. Er berichtete, dass für das Projekt vom Land Baden-Württemberg bereits eine Finanzierungshilfe in Höhe von 800 000 Euro schriftlich zugesagt wurde.

Erst im Winter

"Bei den geplanten Neubauten sollen historische Baustrukturen soweit wie möglich wieder aufgenommen und die Neubauten mit ihrer Architektur harmonisch in das Ortsbild eingefügt werden" unterstrich der Bürgermeister. Neben dem Abriss, der schon im Winter 2018/2019 erfolgen soll, beschloss das Ratsgremium, dass die Verwaltung ermächtigt wird, ein geeignetes Ingenieurbüro mit der Ausschreibung und Betreuung der Maßnahme zu beauftragen. Das Büro Quetz Gutachten Ökologie wird zum Angebotspreis von rund 1500 Euro mit der artenschutzrechtlichen Untersuchung betraut.