Simmozheim Genuss für Augen und Gaumen

Es lohnte sich, einen Rundgang entlang der schön drapierten Stände zu machen. Die angebotenen Waren reichten von Advents- und Weihnachtschmuck über kunsthandwerkliche Produkte, genähte und gestrickte Artikel und Holzgebasteltem bis hin zu selbst hergestelltem Weihnachtsgebäck wie Früchtebrot, Stollen, frisch im Back- haus gebackenem Brot und großen Weihnachtsbrezeln.

Wem es im Freien zu kalt wurde, der konnte sich im mollig warmen Gemeindehaus aufwärmen. Dort saßen gut gelaunte Besucher zusammen und ließen sich besonders am Nachmittag wärmenden Kaffee und selbst gebackenen Kuchen schmecken.

Eine besondere Attraktion ließ in diesem Jahr die Kinderherzen höher schlagen. Geschickt wurden sie in das Geschehen auf einer professionell betriebenen Puppenbühne mit einbezogen und gingen begeistert mit. Der Andrang war so groß, dass das fröhliche, lehrreiche Stück gleich zwei Mal aufgeführt wurde. Der festliche Tag klang aus in harmonischer Stimmung. Dazu trugen besinnliche Worte von Pfarrerin Annette Roth und das gemeinsame Singen von Advents- und Weihnachtsliedern bei. Eine Bläsergruppe ließ festliche Klänge hören. Das erwirtschaftete Geld kommt in eine gemeinsame Kasse. "Der Kirchengemeinderat wird jetzt entscheiden, wie viel Geld für unsere Gemeindearbeit bestimmt ist und was für notleidende Menschen gespendet wird", unterstrich Hauptorganisator Bauser am Abend.