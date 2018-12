Simmozheim Gemeinderäte hoffen auf nachträgliche Förderung

Die Sanierungsarbeiten an der Kläranlage waren in zwei Gewerke aufgeteilt und sind zwischenzeitlich bereits ausgeschrieben worden. Die Kompaktanlage für Rechen-, Sand-, und Fettfang mit Zulaufmengenmessung wurde zum Angebotspreis von 174 000 Euro (inklusive Mehrwertsteuer) an eine Firma in Ober-Mörlen vergeben. Der Zuschlag für die Bauarbeiten an der Aufstellgrube ging ebenfalls an die günstigste Bieterin, eine Baufirma in Althengstett. Beide Vergabebeschlüsse wurden einstimmig gefasst.