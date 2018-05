Simmozheim Gemeinde folgt deutlichem Trend

Simmozheim. Doch die Kosten für die Einrichtung eines Grabfeldes für Rasengräber sowie eines für Urnenreihengräber werden trotz der Wahl des günstigsten Bieters jetzt um 12 200 Euro höher ausfallen als ursprünglich angenommen worden war.

Kapazitäten könnten bald knapp werden

Der Gemeinderat hatte sich Ende Januar mit den neuen Trends in der Bestattungskultur befasst, dabei gleich Konsequenzen gezogen und die Schaffung neuer Urnengräber beschlossen. "Mittlerweile gibt es auch bei uns mehr als 50 Prozent Urnenbestattungen", weiß Bürgermeister Stefan Feigl. Und darauf müsse die Gäugemeinde nun reagieren. Eine Ermittlung hat nämlich ergeben,dass die Kapazitäten auf dem Friedhof der Gäugemeinde in den nächsten Jahren knapp werden könnten. Die einstellige Zahl von Wahlgräbern würden aus heutiger Sicht bis zum Jahr 2026, die Urnenwahlgräber bis 2023 und die Urnenkammern sogar nur noch zwei Jahre ausreichen. Obwohl das Areal des Simmozheimer Friedhofs begrenzt ist, ist der Flächenbedarf nach Aussage der Verwaltung auch wegen immer wieder frei werdender, abgelaufener Grabfelder für die nächsten 15 bis 20 Jahren ausreichend. Der Vorteil an Urnengräbern sei, dass sie schon nach 15 Jahren wieder belegt werden könnten.