Simmozheim "Eine Institution des Genossenschaftswesens"

"Mit Ihnen ehren wir heute eine Institution des Genossenschaftswesens in Baden-Württemberg – und darüber hinaus. Sie sind in Ihrem gesamten Berufsleben ein außergewöhnlich engagierter Vertreter der Genossenschaftsidee gewesen und haben damit viel zur Stärkung der mittelständischen Wirtschaft in Baden-Württemberg und eines verantwortungsbewussten Unternehmertums beigetragen", betonte Ministerin Hoffmeister-Kraut in ihrer Laudatio.

Der Diplom-Kaufmann war seit seinem Studienabschluss in verschiedenen Positionen für Genossenschaftsverbände tätig, darunter im Rheinland, in Sachsen und zuletzt in Baden-Württemberg, wo er seit 2009 das Amt des Verbandsdirektors bekleidet. Schorr hatte einen großen Anteil daran, dass die Fusion des badischen und württembergischen Verbands gelang.

Während der gesamten Laufbahn in vielen Gremien eingebracht