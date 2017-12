Simmozheim Ein fairer Kompromiss angestrebt

Dörte Meinerling vom Stuttgart Architektur- und Planungsbüro "planbar-hoch 3" gab dem Gemeinderat einen Überblick über das Ergebnis der Bürgerumfrage. "97 Prozent der Simmozheimer leben gerne hier, und drei Viertel empfinden die Gäugemeinde als dörflich, idyllisch und sanierungsbedürftig.

Wichtig ist den Befragten, dass ein attraktiver Verweilort, ein lebendiger Treffpunkt mit Gastronomie sowie eine echte Mitte für Jung und Alt entsteht. Das neu gestaltete Areal müsse ein "identitätsstiftender Mittelpunkt" werden.

Einige sehen die künftig umgestaltete Ortsmitte auch als Knotenpunkt für Gesundheit und Pflege mit Arzt, Apotheke und Physiotherapie. Andere wünschen sich mehr Parkplätze und in der Gäukommune mehr Wohnraum für junge Familien. Auch Feigl sah den Bedarf an Wohnraum und verwies auf das geplante Neubaugebiet Mittelfeld. Gemeinderat Chris Laich plädierte für die Beauftragung eines zweiten Planungsbüros, da so "noch mehr Ideen" ins Spiel kämen.

Im Rahmen einer Bürgerwerkstatt werden am 19. Januar die Teilnehmer weitere Überlegungen zum Nutzungskonzept für das Schillerareal diskutierten. Am 2. März sollen die Entwürfe des städtebaulichen Rahmenplans der beauftragten Firma vorgestellt werden.