Simmozheim Ein durch und durch solider Haushalt

Bevor Finanzchefin Renate Meier die Details des Haushalts 2019 dem Gremium präsentierte, gab sie einen erfreulichen Rückblick auf 2018. "Das Jahr ist aus finanzieller Sicht sehr ordentlich verlaufen", so Meier. Trotz geringerer Einnahmen aus Wassergebühren sowie Einkommen- und Gewerbesteuer konnte durch höhere Zuweisungen, Fördergelder und Einsparungen beim Unterhalt von kommunalen Einrichtungen und bei den Personalkosten im Verwaltungshaushalt ein Überschuss von rund 1,15 Millionen Euro erzielt werden. Damit fiel die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt rund 190 000 Euro besser aus als geplant. Auf eine geplante Entnahme aus den Rücklagen konnte gar verzichtet werden und dafür 500 700 Euro in den Sparstrumpf gesteckt werden.