Simmozheim Betreuer haben wieder jede Menge zu tun

Auch Maja aus Slowenien ist heute gekommen. Die junge Frau ist kein Flüchtling, sondern arbeitet im Büro einer slowenischen Firma in Leonberg. In Simmozheim hat sie im Frühjahr eine Wohnung gefunden und kommt gerne zu diesem Treff.

Koske ist froh, dass mit Integrationsmanagerin Mahak Khan eine professionelle Kraft in Teilzeit zum Freundeskreis Asyl gestoßen ist und inzwischen so manche Arbeiten übernommen hat. "Wenn es Herrn Koske und seine Frau nicht gegeben hätte, hätten wir hier keine Chance gehabt", erzählt ein junger Mann aus Eritrea voller Dankbarkeit. "Durch unermüdliches Suchen und persönliche Kontakte ist es uns gelungen, bereits 18 Personen in Lohn und Brot zu bringen und für weitere sechs junge Menschen eine Ausbildungsstelle zu beschaffen", freut sich Koske.

Doch hat der Freundeskreis Asyl-Vorsitzende nach wie vor so manche Sorge. Koske berichtet von einem fleißigen jungen Flüchtling, der bei einer örtlichen Firma einen guten Arbeitsplatz gefunden hat. Jetzt wolle er eine Ausbildung machen, müsse daher vormittags zum Sprachkurs und könne nur noch nachmittags arbeiten. Da er wegen seiner Einkünfte jetzt alles selbst (auch den Sprachkurs) bezahlen müsse, stünde dieser Flüchtling nun wirtschaftlich viel schlechter da. "Das ist ein Systemfehler", bedauern Koske und seine Helfer.

Schwierig sei es auch, wenn man bei potenzielle Vermietern anrufe und eine bezahlbare Wohnung für einen geflüchteten Menschen suche. Gleichwohl freue er sich jedoch auch darüber, dass nach einem Aufruf immer viele Spenden in Form von Hausrat aller Art abgegeben würden, so Koske weiter.