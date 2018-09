Simmozheim Bestattungen werden deutlich teurer

Simmozheim (ina) Trotz erheblicher Gebührenerhöhungen ist in Zukunft lediglich nur ein Kostendeckungsgrad von rund 60 Prozent der Ausgaben erreicht. "Die Grabnutzungsgebühren sind bei weitem nicht kostendeckend. Den jährlichen Zuschussbedarf muss die Gemeinde über allgemeine Deckungsmittel erbringen, die die Bürger über die Steuer finanzieren", informierte Kämmerin Renate Meier. Es sei deshalb gerechtfertigt, eine höhere Gebühr für Auswärtige zu erheben, da diese nicht an der Finanzierung der kommunalen Einrichtungen beteiligt seien. Für Auswärtige werde es deshalb einen Aufschlag von 50 Prozent geben. Während bei einigen Friedhofsdienstleistungen die Erhöhung moderat ausfällt, verdoppelten sich andere Posten geradezu, wie beispielsweise bei der Urnenkammer (plus 900 Euro) und dem Urnenwahlgrab (plus 1100 Euro).

Deutliche Verlagerung

Meier begründete dies mit Mindereinnahmen bei den Leichenzellen und mit der Zunahme der Urnenbestattungen. Zu geringeren Einnahmen bei der Friedhofshalle komme es, weil Trauerfeiern inzwischen überwiegend in der Kirche stattfinden und deshalb die Aussegnungshalle weniger genutzt werde, so die Kämmerin.