Simmozheim Berührende Momente voller Besinnlichkeit

Immer wieder überraschten die Sängerinnen durch ihr breites Repertoire durch alle Stilarten: Irische Folk-Klänge, unterstrichen durch eine Querflöte bei "Beautiful Star of Bethlehem", opulente Klänge mit wechselnden Soli bei "The first Noel", klangliche Präzision beim russischen Adventslied "Bajuschki Baju" und Reggae-Feeling beim "Calypso Carol". Martina Theurer begleitete das Ensemble virtuos am Klavier. Mit dem schwungvollen Gospel "Go tell it on the Mountain" fand der jeweilige Konzertabend seinen Höhepunkt. Alle Zuschauer klatschten mit, und mit starkem Applaus wurden die Sängerinnen zu einer Zugabe aufgefordert.