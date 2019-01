Simmozheim Beratungstelefon

Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg bietet im Internet unter der Adresse www.alzheimer-bw.de ausführliche Informationen zum Thema. Außerdem ist unter 0711/24 84 96 63 ein Beratungstelefon eingerichtet.

Simmozheim. Dazu soll eine Vortragsveranstaltung des Krankenpflegevereins (KPV) Verwaltungsraum Althengstett am Mittwoch, 30. Januar, von 18.30 bis 20.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Simmozheim beitragen. "Menschen mit Demenz – mitten in unserem Leben" lautet das Motto des Kompaktkurses im Rahmen der "Demenz Partner"-Kampagne der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Sabine Fels aus Simmozheim, die bei der Gesellschaft für den Bereich Kommunikation/Projekte verantwortlich­ zeichnet, und die Ostelsheimerin Gisela Jung, selbstständige Fachdozentin für den Themenbereich Demenz, sitzen im Beirat des KPV und haben das Programm für den Vortragsabend ausgearbeitet. Jung wird folgende Fragen näher beleuchten: Was heißt Demenz? Wie begegne ich Menschen mit Demenz? Was bedeutet eine Erkrankung für die Familien? Wie kann ich Betroffene und ihre Angehörigen unterstützen?

Fels weist darauf hin, dass das Thema Demenz vor rund 15 Jahren bei Weitem nicht so präsent war wie heute. Eine Demenzerkrankung im Familienkreis habe ihr den entscheidenden Impuls gegeben, um sich näher damit zu beschäftigen. "Was ich mir aneignen konnte, habe ich dann viele Jahre lang ehrenamtlich in Betreuungsgruppen eingebracht – auch heute noch ein wichtiges Entlastungsangebot für Angehörige", sagt die Simmozheimerin.