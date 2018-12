Simmozheim Bei zwei Großprojekten gibt es noch keinen festen Kostenrahmen

"Im kommunalen Finanzausgleich sind per Saldo 209 000 Euro weniger zu erwarten", so Meier. Dies rühre daher, dass zwar einige Zuschüsse erhöht worden seien, jedoch die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage deutlich gestiegen seien.

Im Verwaltungshaushalt sind die Personalkosten in Höhe von 1,98 Millionen Euro der größte Posten. Der gegenüber dem Vorjahr um 92 000 Euro gestiegene Betrag erkläre sich aus Tariferhöhungen, Höhergruppierungen und der Einstellung einer Anerkennungspraktikantin. Weitere Summen fließen in Straßensanierungen, die Straßenbeleuchtung, die Unterhaltung der Geißberghalle, die Ausstattung der Feuerwehr, der Grundschule und Kindergärten sowie vieles andere mehr. Trotz aller Kosten bleibt die Kommune schuldenfrei. Sie wird am Ende des Jahres 2019 voraussichtlich ein Rücklagenpolster in Höhe von 2,9 Millionen Euro haben.

Der Gemeinderat stimmte der Haushaltsrahmenplanung 2019 sowie dem Investitionsprogramm 2018 bis 2022 zu und beauftragte die Verwaltung, auf dieser Basis den Haushaltsplan zu erstellen.